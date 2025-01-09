Политик ни в чем себе не отказывает

Глава киевского режима Владимир Зеленский устроил эмоциональную сцену во время заседания контактной группы по поддержке Незалежной на немецкой базе Рамштайн. Глава страны в свойственной ему манере закатил истерику и выразил недовольство темпами поставок вооружения, заявив, что обещания зарубежных спонсоров пока не выполняются в полном объеме.

Политик подчеркнул, что конечно же благодарен за уже переданные системы ПВО, но отметил необходимость получения обещанных ранее поставок.

"Мы благодарны за системы ПВО, но нам нужно и то, что вы пообещали", – с недовольством отрезал незалежный политик.

Руководитель главного оборонного ведомства Соединенных Штатов Ллойд Остин, выступая на этом же мероприятии, в свою очередь, обратил внимание на преимущества, которые имеют наши доблестные бойцы в текущем конфликте. Встреча контактной группы проходила с целью координации усилий по снабжению незалежных вояк оружием.

Такой эмоциональный посыл киевского верховода может свидетельствовать о нарастающем напряжении в отношениях между Киевом и его западными партнерами, которые уже не справляются с увеличением нагрузки на собственные военные ресурсы.

К слову, ранее в США сделали болезненное признание о России.