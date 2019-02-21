Во время запуска "Союза" произошла нештатная ситуация

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При запуске египетского спутника Egyptsat-A возникли проблемы.
Об этом РИА "Новости" рассказали 2 источника в ракетно-космической отрасли.
"Зафиксирован низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока "Фрегат", что свидетельствует о возможной нештатной ситуации при запуске. Однако, это может быть ошибкой в полученных данных", -
объяснил собеседник агентства. Другой эксперт добавил, что разгонный блок запрограммирован на исправление ранее допущенных ошибок, и это может устранить последствия от сложившейся ситуации.
По информации телеграм-канала "Караульный", нештатная ситуация подтверждена, разрушения ракеты-носителя "Союз" нет. Сейчас происходит коррекция для достижения заданных параметров.
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