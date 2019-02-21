Во время запуска "Союза" произошла нештатная ситуация

Ракета-носитель осталась цела

При запуске египетского спутника Egyptsat-A возникли проблемы.

Об этом РИА "Новости" рассказали 2 источника в ракетно-космической отрасли.

"Зафиксирован низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока "Фрегат", что свидетельствует о возможной нештатной ситуации при запуске. Однако, это может быть ошибкой в полученных данных", -

объяснил собеседник агентства. Другой эксперт добавил, что разгонный блок запрограммирован на исправление ранее допущенных ошибок, и это может устранить последствия от сложившейся ситуации.

По информации телеграм-канала "Караульный", нештатная ситуация подтверждена, разрушения ракеты-носителя "Союз" нет. Сейчас происходит коррекция для достижения заданных параметров.