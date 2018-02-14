Россия распрощается с лидерством в космосе
В ближайшие годы спрос на российские "Союз" и "Прогресс" сохранится на нынешнем уровне, однако более отдаленное будущее России в сфере пилотируемой космонавтики сулит нехорошее.
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" опубликовала отчет за четвертый квартал 2017 г., из которого следует, что спрос в мире на пилотируемые и беспилотные программы растет. После того как США отказались от программы Space Shuttle, Россия стала единоличным лидером на этом рынке пилотируемых услуг.
Однако над безоблачным настоящим нависло неопределенное будущее. В последние годы американцы научились без нашей помощи доставлять и возвращать груз на МКС – на собственных кораблях Dragon и Cygnus. Это не могло не отразиться на востребованности грузового корабля "Прогресс", число запусков которого и так сократили в рамках федеральной программы до трех в год.
"В связи с реализуемыми планами американских коммерческих компаний по созданию пилотируемых кораблей монополия России на рынке пилотируемых космических полeтов прогнозируется недолговечной, а конкуренция будет возрастать", – говорится в документе корпорации.
Российские корабли скоро будут потеснены американскими Starliner и Crew Dragon, разработанными соответственно частными компаниями Boeing и SpaceX. NASA планирует пересесть на них уже в 2019 году. Кроме того, конкуренцию на рынке обострят новые игроки, а именно Китай, Индия и Япония, пишет "Интерфакс".
Впрочем, касательно будущего российской космонавтики в "Энергии" увидели и позитивный момент – на внутреннем рынке у корпорации не будет равных соперников.
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