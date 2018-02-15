Черная дыра съела "бублик" на глазах астрономов

Телескоп ALMA запечатлел, как область пространства-времени поглощает структуру из газа и пыли

Благодаря высокому разрешению телескопа американские ученые приблизились к разгадке тайн галактики, что ранее было невозможным, следует из статьи, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

С помощью научного устройства астронавты смогли рассмотреть процесс, как частицы материи и газа вращаются вокруг центра гравитации, постепенно сливаясь с ним. Обычно черные дыры находятся в центрах любых галактик и значительно превосходят массу Солнца. Поглощая небесные тела, они выбрасывают пучки разогретой плазмы, которые впоследствии вращаются вокруг "дыр" и являются их пищей. Однако черная дыра, как и люди, имеет меру насыщения, поэтому "излишки" становятся частью аккреции (процесс приращения массы), которая и формирует "бублик".

Изучая галактику М77, ученые получили фото "бублика" и смогли раскрыть некоторые его свойства. Оказалось, что вращением аккреционного диска управляет не только притяжение, но и случайные процессы. Возможно, именно поэтому форма "бублика" вытянутая и неровная.

Астронавты продолжают исследование галактики М77, надеясь получить новую информацию о "космическом" бублике и о том, почему черная дыра в центре Млечного Пути имеет другие свойства и не воздействует на него.