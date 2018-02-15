Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Черная дыра съела "бублик" на глазах астрономов

Фото: wikipedia.org
Телескоп ALMA запечатлел, как область пространства-времени поглощает структуру из газа и пыли

Благодаря высокому разрешению телескопа американские ученые приблизились к разгадке тайн галактики, что ранее было невозможным, следует из статьи, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

С помощью научного устройства астронавты смогли рассмотреть процесс, как частицы материи и газа вращаются вокруг центра гравитации, постепенно сливаясь с ним. Обычно черные дыры находятся в центрах любых галактик и значительно превосходят массу Солнца. Поглощая небесные тела, они выбрасывают пучки разогретой плазмы, которые впоследствии вращаются вокруг "дыр" и являются их пищей. Однако черная дыра, как и люди, имеет меру насыщения, поэтому "излишки" становятся частью аккреции (процесс приращения массы), которая и формирует "бублик".

Изучая галактику М77, ученые получили фото "бублика" и смогли раскрыть некоторые его свойства. Оказалось, что вращением аккреционного диска управляет не только притяжение, но и случайные процессы. Возможно, именно поэтому форма "бублика" вытянутая и неровная.

Астронавты продолжают исследование галактики М77, надеясь получить новую информацию о "космическом" бублике и о том, почему черная дыра в центре Млечного Пути имеет другие свойства и не воздействует на него.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыты причины поражения фигуристов на Играх

От наших талантливых спортсменов уплыла серебряная награда

Индонезия заплатит за Су-35 пальмовым маслом

Контракт на поставку российских истребителей уже подписан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей