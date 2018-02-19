Государство избавится от МКС
Сохранить жизнь Международной комической станции (МКС) позволит только ее передача из рук государства частному бизнесу. В этом убежден участник экспертного совета при правительстве РФ Андрей Ионин. По его мнению, если не идти по пути приватизации МКС, то после 2024 г. с ней придется попрощаться.
"Возле Земли должна быть обитаемая станция. Но освоение ближнего космоса – это в первую очередь задача бизнеса. А государство в партнерстве с частными компаниями должно сосредоточиться на исследовании дальнего космоса", – заявил эксперт в беседе с "Известиями". Он напомнил, что в США "процесс приватизации уже запущен", там частные компании запускают в космос грузовики, готовятся к пилотируемым стартам.
В России также прорабатываются подобные идеи. Как стало известно изданию, компания "S7 космические транспортные системы" предложила госкорпорации "Роскосмос" план передачи российского сегмента МКС в концессию S7. Стороны уже обсудили проект, и он получил одобрение. Официальное предложение должно быть оформлено до конца текущего года.
Напомним, что группа компаний S7 – уже не новичок в космосе. С осени 2016 г. она является владельцем "Морского старта" - командного судна Sea Launch Commander, пусковой платформы Odissey и наземной инфраструктуры в Калифорнии. Кроме того, на ее счету уже есть один пуск с космодрома "Байконур".
В 2017 г. группа S7, принадлежащая Владиславу и Наталье Филевым, и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в котором проговаривается возможность создания многофункционального орбитального комплекса на базе российского сегмента МКС. В будущем его предполагается использовать для сборки и заправки космических аппаратов.
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