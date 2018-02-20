В небе над Москвой покажется "Голубая" Луна
В небе над Москвой в марте появится "голубая" Луна. Это астрономическое событие имеет лишь образное название. На самом деле спутник не окрасится в голубой цвет. Так называется природный феномен.
В первом месяце весны – 2 и 31 числа – произойдет сразу два полнолуния. Такое событие обычно случается раз в два-три года. Характерно оно тем, что промежуток между полнолуниями составляет меньше месяца.
Руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов подчеркнул, что Луна будет выглядеть так же, как и всегда.
"Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения "Once in a Blue Moon", эквивалент нашего выражения "После дождичка в четверг", – цитирует его агентство "Москва".
Турилов отметил, что в следующий раз москвичи увидят этот феномен в октябре 2020 года.
В январе жителей страны поразила кровавая Луна, 31 января спутник приобрел необычную багровую расцветку.
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