Деньги предназначались на гособоронзаказ

Огромные хищения выявлены на предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха". Об этом стало известно по итогам проверки Генпрокуратуры. Соответствующий доклад генпрокурор Юрий Чайка направил в Совет Федерации.

Руководство "Роскосмоса" в курсе проверки, более того, активно сотрудничало с сотрудниками Генпрокуратуры, чтобы навести порядок в отрасли.

"На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 г. приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - сообщили в корпорации.

Прокурорская проверка на предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" выявила случаи неправомерного распоряжения бюджетными средствами, выделенными на исполнение гособоронзаказа и модернизацию предприятий, занимающихся созданием новейшего вооружения. В том числе обнаружены факты завышения стоимости работ, срыв сроков и т.п. В общей сложности ущерб составил более 1,6 млрд рублей, передает РИА "Новости".

По материалам проверки возбуждены уголовные дела.