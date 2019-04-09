Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В "Роскосмосе" разворовали миллионы

Фото: Ведомости/ТАСС
Деньги предназначались на гособоронзаказ

Огромные хищения выявлены на предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха". Об этом стало известно по итогам проверки Генпрокуратуры. Соответствующий доклад генпрокурор Юрий Чайка направил в Совет Федерации.

Руководство "Роскосмоса" в курсе проверки, более того, активно сотрудничало с сотрудниками Генпрокуратуры, чтобы навести порядок в отрасли.

"На основании данных материалов на предприятиях ракетно-космической промышленности уже в конце 2018 г. приняты исчерпывающие меры для наведения порядка", - сообщили в корпорации.

Прокурорская проверка на предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" выявила случаи неправомерного распоряжения бюджетными средствами, выделенными на исполнение гособоронзаказа и модернизацию предприятий, занимающихся созданием новейшего вооружения. В том числе обнаружены факты завышения стоимости работ, срыв сроков и т.п. В общей сложности ущерб составил более 1,6 млрд рублей, передает РИА "Новости".

По материалам проверки возбуждены уголовные дела.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Фейки российской пропаганды": Порошенко открестился от обвинений в алкоголизме

Президент пытается завоевать доверие сограждан

Выбора нет: Порошенко победит Зеленского с помощью Саакашвили

Батька ставит на действующего главу Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей