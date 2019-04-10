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Роскосмос вступил в спор с NASA из-за Луны

Фото: pixabay.com
США возомнили себя хозяевами в космосе

Между Роскосмосом и NASA возникло недопонимание в вопросе освоения Луны. Американцы утверждают, что только они как "лидер" и "великая страна" должны собрать вокруг себя коалицию для отправки астронавтов на спутник. 

В понедельник, 8 апреля, директор NASA Джим Брайденстайн в эфире Fox News заявил, только США могут возглавить международную программу по изучению Луны. По его словам, глава Белого дома поставил перед ним "впечатляющую задачу": отправить астронавтов на Луну на продолжительный срок. По указанию американского президента NASA должны сотрудничать с международными коммерческими партнерами с тем, чтобы использовать лунные ресурсы, передает телеканал "360".

В Роскосмосе выступление Брайденстайна восприняли чуть ли не как оскорбление. В госкорпорации напомнили главе NASA о важности равноправного космического партнерства и привели в пример МКС, передает ТАСС. 

"Участие в иных международных проектах в космосе возможно исключительно на равноправной основе и при понимании Роскосмосом пользы от такой кооперации",

– подчеркнули в компании.

В Роскосмосе добавили, что интерес России в освоении космоса заключается в первую очередь в том, чтобы обеспечить свою безопасность, а также извлечь экономическую выгоду, сообщает "Царьград".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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