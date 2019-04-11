Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС

Фото: pixabay.com
Российские специалисты взвешенно оценили ситуацию

Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев считает, что части уничтоженного спутника, принадлежащего Индии, могут представлять опасность для Международной космической станции. 

"Потенциально опасность для станции есть, и это не очень хорошо", –

приводит РИА "Новости" слова Крикалева. Он объяснил, что, хотя индийский спутник был сбит на высоте меньшей, чем орбита, по которой двигается МКС, его обломки разлетелись в разные стороны. Дополнительная трудность заключается в том, что некоторые осколки невелики, и их тяжело отследить.

"Пусть вероятности столкновения и небольшие, но лучше их иметь в виду при обеспечении безопасности станции", –

подчеркнул Крикалев. 

Ранее премьер-министр Нарендра Моди рассказал, что 27 марта Индия впервые испытала собственное противоспутниковое оружие – поразила спутник в космосе. Моди напомнил, что до этого подобные технологии были лишь у России, США и Китая.

В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Сдулись: американцы признали поражение в борьбе с "Северным потоком-2"

Европа устояла против натиска Вашингтона

Дайте денег: ПАСЕ требует и запугивает Россию

Нашей стране предложили сформировать делегацию и напомнили о взносе в бюджет Совета Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей