Обломки сбитого индийского спутника угрожают МКС

Российские специалисты взвешенно оценили ситуацию

Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев считает, что части уничтоженного спутника, принадлежащего Индии, могут представлять опасность для Международной космической станции.

"Потенциально опасность для станции есть, и это не очень хорошо", –

приводит РИА "Новости" слова Крикалева. Он объяснил, что, хотя индийский спутник был сбит на высоте меньшей, чем орбита, по которой двигается МКС, его обломки разлетелись в разные стороны. Дополнительная трудность заключается в том, что некоторые осколки невелики, и их тяжело отследить.

"Пусть вероятности столкновения и небольшие, но лучше их иметь в виду при обеспечении безопасности станции", –

подчеркнул Крикалев.

Ранее премьер-министр Нарендра Моди рассказал, что 27 марта Индия впервые испытала собственное противоспутниковое оружие – поразила спутник в космосе. Моди напомнил, что до этого подобные технологии были лишь у России, США и Китая.

В свою очередь, руководитель NASA Джим Брайденстайн уже заявил, что уничтожение испытания нового индийского оружия привели к появлению 400 объектов космического мусора, при этом риск столкновения МКС с обломками увеличился более чем на 40%.

