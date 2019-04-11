Ширма для военных: раскрыта тайна новой высадки американцев на Луну

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Дмитрий Рогозин заявил, что намерение Соединенных Штатов повторно высадиться на Луне – всего лишь отвлекающий маневр.
"Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским", -
рассказал Рогозин в интервью сайту "Комсомольская правда". При этом глава Роскосмоса добавил, что, хотя военных могут интересовать на Луне эксперименты в условиях повышенной радиации или малой гравитации, главный интерес Пентагона заключается не в них.
"Такого рода работы создают огромное количество сопутствующих технологий. А вот эти сопутствующие технологии можно использовать в военных целях", -
объяснил Рогозин. Он напомнил, что СССР в свое время тоже создавал "Буран" под военную программу.
Коснувшись вопроса о состоянии отечественной космонавтики в целом, он отметил, что какие-то российские предприятия не просто конкурентоспособны, они являются лучшими в мире – к примеру, ракетное двигателестроение. Одновременно глава Роскосмоса признал, что не все компании в отрасли находятся в таком блестящем состоянии.
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