Ширма для военных: раскрыта тайна новой высадки американцев на Луну

Глава Роскосмоса считает, что американцы не просто так планируют полет на спутник Земли

Дмитрий Рогозин заявил, что намерение Соединенных Штатов повторно высадиться на Луне – всего лишь отвлекающий маневр.

"Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским", -

рассказал Рогозин в интервью сайту "Комсомольская правда". При этом глава Роскосмоса добавил, что, хотя военных могут интересовать на Луне эксперименты в условиях повышенной радиации или малой гравитации, главный интерес Пентагона заключается не в них.

"Такого рода работы создают огромное количество сопутствующих технологий. А вот эти сопутствующие технологии можно использовать в военных целях", -

объяснил Рогозин. Он напомнил, что СССР в свое время тоже создавал "Буран" под военную программу.

Коснувшись вопроса о состоянии отечественной космонавтики в целом, он отметил, что какие-то российские предприятия не просто конкурентоспособны, они являются лучшими в мире – к примеру, ракетное двигателестроение. Одновременно глава Роскосмоса признал, что не все компании в отрасли находятся в таком блестящем состоянии.