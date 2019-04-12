Найдены доказательства фальшивой высадки США на Луну

На кадрах уникальной кинохроники обнаружили ответ на вопрос о подлинности экспедиции

Ко Дню космонавтики исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев подготовил очередную сенсацию. На этот раз он решил разоблачить высадку американцев на Луну.

Как известно, в июле 1969 г. в ходе полета пилотируемого космического корабля "Аполлон" американские астронавты совершили посадку на Луну.

Первым человеком, ступившим на поверхность спутника Земли, стал командир экипажа Нил Армстронг. Вслед за ним прилунился пилот Базз Олдрин. Лунный модуль США сел в районе Моря Спокойствия. Астронавты провели на поверхности спутника Земли более 21 часа, а пилот командного модуля Майкл Коллинз ждал их на окололунной орбите.

Непосредственно на Луне астронавты провели более двух с половиной часов.

Дегтерев обратил внимание на то что во время опасной экспедиции астронавты прыгали и танцевали по поверхности Луны. Он задался вопросом, почему же американцы так смело ведут себя в совершенно незнакомой обстановке, полной неизведанных опасностей.

"Если скафандр треснет или порвется, астронавт проживет чуть больше минуты. И никакой помощи он не получит, это же очевидно. Так почему они так беспечны?" -

этот вопрос не давал покоя Дегтереву. В итоге Валентин пришел к выводу, что видео с высадкой было сделано на Земле, в специальном съемочном павильоне.

"При просмотре кадров видно, что на скафандре астронавтов срабатывают пиропатроны. Они придают телу сильное ускорения, имитирую собой резкость движений человека в условиях невесомости. А подскакивают герои потому, что прыгают на скрытые в песке доски с пружинами", –

такое объяснение дал исследователь из Нижнего Тагила гордости американской астронавтики.