Соотечественникам напомнили, что сегодня отмечается один из самых великих дней в мировой истории

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин передали с борта МКС поздравления землянам с праздником – Днем космонавтики.

"Этот день снова и снова заставляет всех нас гордиться тем, с какой самоотдачей работали наши предшественники, чтобы стать первыми. Научно-технический задел, созданный ими, дал мощный импульс для развития мировой космонавтики", -

заявили космонавты в опубликованном в Twitter Роскосмоса ролике.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также обратился к жителям страны и тем, кто непосредственно выводит в космос ракеты, с теплыми словами:

"Ракетно-космическая отрасль и в те годы, и сегодня – это самоотверженный труд настоящих профессионалов, людей, которые живут мечтой о космосе. С Днем космонавтики!", -

написал российский премьер в своем микроблоге Twitter.

12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории – первый полет человека в космос. Ракетно-космическая отрасль и в те годы, и сегодня – это самоотверженный труд настоящих профессионалов, людей, которые живут мечтой о космосе. С Днем космонавтики! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 12 апреля 2019 г.

При этом URA.RU отмечает, что большинство россиян считают Россию мировым лидером в космической гонке.

В этот день, 12 апреля 1961 г., советский космонавт Юрий Гагарин впервые в исории совершил космический полет.