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Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин передали с борта МКС поздравления землянам с праздником – Днем космонавтики.
"Этот день снова и снова заставляет всех нас гордиться тем, с какой самоотдачей работали наши предшественники, чтобы стать первыми. Научно-технический задел, созданный ими, дал мощный импульс для развития мировой космонавтики", -
заявили космонавты в опубликованном в Twitter Роскосмоса ролике.
Олег Кононенко и Алексей Овчинин с борта МКС поздравляют всех землян с Днём космонавтики 🚀👨🚀#ДеньКосмонавтики #Поехали #12апреля pic.twitter.com/B9CVnWhUmR— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 апреля 2019 г.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также обратился к жителям страны и тем, кто непосредственно выводит в космос ракеты, с теплыми словами:
"Ракетно-космическая отрасль и в те годы, и сегодня – это самоотверженный труд настоящих профессионалов, людей, которые живут мечтой о космосе. С Днем космонавтики!", -
написал российский премьер в своем микроблоге Twitter.
12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории – первый полет человека в космос. Ракетно-космическая отрасль и в те годы, и сегодня – это самоотверженный труд настоящих профессионалов, людей, которые живут мечтой о космосе. С Днем космонавтики!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 12 апреля 2019 г.
При этом URA.RU отмечает, что большинство россиян считают Россию мировым лидером в космической гонке.
В этот день, 12 апреля 1961 г., советский космонавт Юрий Гагарин впервые в исории совершил космический полет.
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