Российский космонавт раскрыл правду о пришельцах на МКС

Мировой рекордсмен поведал о контактах с инопланетянами

Герой России, космонавт Геннадий Падалка признался, что никогда не сталкивался на МКС с пришельцами.

"Никто никогда не видел (инопланетян). С той стороны никто не стучал к нам", -

приводит РИА "Новости" слова космонавта. При этом Падалка надеется, что внеземная жизнь все-таки существует:

"В то, что мы не единственные в этой Вселенной – в это хочется верить".

Он напомнил, что во вселенной существует множество экзопланет, подобных Земле, поэтому, вполне возможно, некоторые из них обитаемы.

Геннадий Падалка установил мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе – 878 дней. На орбиту космонавт летал 5 раз.

Несколько лет назад Падалка рассказал журналистам, что у космонавтов есть специальная инструкция, регламентирующая поведения при встрече с инопланетянами. Однако затем выяснилось, что он просто пошутил, напоминает "МИР 24".

