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На МКС произошла авария

Фото: pixabay.com
Подвело оборудование из США

В американском сегменте МКС зафиксирована утечка жидкого метана из-за проблем с американским устройством для отработки процесса дозаправки веществом в космосе. Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, речь идет об экспериментальном оборудовании RRM-3.

Внутри него установлены две емкости. Одна из них пустая, а вторая наполнена 42 кг жидкого метана. Утечка вещества предотвращается специальным криогенным аппаратом. Именно он и перестал функционировать из-за того, что вышла из строя электроника.

"В результате перестала поддерживаться в нужном диапазоне температура жидкого метана в емкости. И вчера произошла утечка нескольких десятков килограммов метана",

сказал он РИА "Новости".

Угрозы жизни или здоровью астронавтов нет, подчеркнул он. Аппарат находится снаружи станции, отмечает "Федерал Пресс".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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