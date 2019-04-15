Проект Stratolaunch собираются использовать не только для мирных запусков

Вашингтон может использовать экспериментальную летающую площадку для запуска ракет-носителей в военных целях. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.



"Это еще одно средство выведения космических нагрузок в космос. Понятно, что любые гражданские нагрузки могут быть заменены при необходимости военными",

– приводит слова специалиста ТАСС.

По его мнению, самолет Stratolaunch американцы могут применять именно так, а не в качестве ударной платформы. Это объясняется тем, что у США достаточно ударных возможностей и без этого воздушного агрегата.

Вашингтон оказывает системную поддержку абсолютно всем космическим программам, которые способны помочь ему в установлении "доминирования в космосе". Эта задача названа администрацией президента Дональда Трампа в числе стратегических. Поэтому проект Stratolaunch, который "расширяет возможности по выводу различного род нагрузок в космос", сегодня находится в числе приоритетных.

Накануне экспериментальный самолет Stratolaunch, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, совершил свой первый полет. Он в течение 2,5 ч летал на высоте 5 км над поверхностью земли. При этом он развил скорость более 304 км/час. Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести в нижней части фюзеляжа одну, а в дальнейшем – до трех ракет Pegasus XL, предназначенных для выведения спутников на орбиту.