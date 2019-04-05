Минобороны впервые показало новейшую базу в Арктике

На "Северный клевер" пустили российских и иностранных журналистов

Россия устроила день открытых дверей на военной базе "Северный клевер", расположенной на острове Котельный в Новосибирском архипелаге. Видео с подробной демонстрацией инфраструктуры появилось в Сети.

База размещена в Булунском улусе республики Саха. Объект представляет собой военный городок замкнутого типа, что для России является новинкой в Арктике. Свое название он получил из-за того, что с высоты похож на трилистник клевера.

Комплекс состоит из административных и жилых зданий – учебных помещений, узла связи, медицинской части, гостиницы, санитарно-бытового блока, спортивного и актового зала, складов и столовой. На базе могут одновременно жить более 250 человек. Благодаря тому, что база имеет замкнутый цикл жизнеобеспечения, проживающей на ней военнослужащие могут не покидать ее пределов.

Из бытовых неудобств можно назвать, разве что, полное отсутствие интернета в целях безопасности. В качестве альтернативного досуга военные могут заняться спортом или почитать книги.

Ранее "Утро" писало, что в сентябре 2018 на острове Котельный Минобороны установило береговой ракетный комплекс "Бастион", который должен будет оберегать "Северный клевер" с моря. Также на остров была переброшена военная техника – БТР, вездеходы и средства ПВО.