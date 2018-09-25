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Россия разворачивает "Бастион" в Арктике

Фото: mil.ru
Для защиты Севера привезли мощные ракеты

Российские военные устанавливают на острове Котельный в Арктике береговой ракетный комплекс "Бастион". Об этом сообщает RT со ссылкой источник в Минобороны.

Судя по всему, система будет оберегать с моря военную базу "Северный клевер", которая была восстановлена после заброшенного состояния с распадом Советского Союза. На острове построили современный военный городок на 250 человек в форме клевера, за что он и получил такое название. База имеет замкнутый цикл жизнеобеспечения.

В перспективе на острове будет располагаться 99-я тактическая арктическая группа. На Котельный уже переброшена военная техника, включая БТР, вездеходы и средства ПВО. А аэродром может принимать самолеты Ан-26, Ан-72 и Ан-74. В будущем полосу расширят и для тяжелых Ан-22 и Ил-76.

Фото: GLOBAL LOOK press/MOD Russia

БРПК "Бастион" крайне мощное оружие, так как вооружен противокорабельными ракетами П-800 "Яхонт" или "Оникс". Их дальность по высотной траектории достигает 500 км, а это означает, что в данном радиусе "Бастион" может держать под прицелом десантные корабли противника. Комплекс надежно защитит береговую зону Котельного.

Начиная примерно с 2013 г. Россия быстрыми темпами восстанавливает заброшенные советские базы в Арктике, реанимирует аэродромы и строит военные городки. Также специально для Севера разрабатывается спецтехника, часть которой уже проходит испытания. Интерес к Крайнему Северу со стороны мировых держав стал особенно проявляться после того, как ученые обнаружили в недрах Арктики огромные запасы нефти и газа. По мнению некоторых экспертов, будущая война вполне может разразиться за эти полезные ископаемые.

Александр ИЛЬИН
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