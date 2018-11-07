Альянс сжимает кольцо вокруг российских ледоколов

Россия использует недавно прошедшие учения НАТО Trident Juncture с участием американского авианосца и тысяч военных альянса в своих интересах – для дальнейшей милитаризации Арктики.

По мнению американского аналитика Мэри Томпсон, Россия терроризирует Европу и США кибератаками, нарушает воздушное пространство соседних стран и "издевается надо странами Прибалтики", пугая своими истребителями.

Москва любой ценой постарается сохранить контроль над Северным морским путем, чтобы брать за сопровождение ледоколами "огромную плату". Это вдвойне перспективно, потому что арктические льды в данном регионе начинают подтаивать. В дальнейшем Россия постарается единолично добывать в Арктике полезные ископаемые.

Томпсон полагает, что на данный момент Швеция максимально близка к вступлению в НАТО. Впервые за 20 лет скандинавы провели свои масштабные учения "Аврора-17", а также объявили об увеличении численности войск с 50 тысяч до 120 тысяч человек. Стокгольм планирует купить 60 истребителей SAAB Grippen и еще больше подводных лодок. Недавно скандинавы предоставили для учений альянса свой аэродром для американских F-16. Согласно соцопросам, более половины шведов выступают за вступление в НАТО. По словам бывшего премьера Швеции Карла Бильдта, постепенно Скандинавия откажется от политики нейтралитета, сложившейся в годы холодной войны, и займет "более активную политику обороны".

Финны также, по мнению западных экспертов, очень близки к вступлению в НАТО. Для Trident Juncture Финляндия сама предложила военно-воздушную базу в 150 км от Кольского полуострова, а также обеспечила американских летчиков необходимым персоналом в количестве 2 тысяч 400 человек.



О том, что морские пехотинцы США сейчас дислоцируются в Норвегии, знают многие. Но не всем известно, что Исландия вновь открыла свою авиабазу "Кефлавик", чтобы принимать американские "Посейдоны". А Пентагон тратит $35 млн на модернизацию аэродрома, равно как и Россия тратит миллиарды рублей на восстановление советских арктических баз и строительство новых.

Вместе с тем покорение Арктики остается крайне сложным для России. На прошлой неделе затонул плавдок, где ремонтировался единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Кран упал и повредил корабль, однако, по мнению NI, самая серьезная потеря – это сам док, который является одним из крупнейших в мире. Припомнила Томпсон и взрыв на шахте "Северная" 25 февраля 2016 г., что якобы говорит о слабой промышленной безопасности в России, которая сконцентрирована лишь на военной экспансии.

В обострившейся ситуации NI винит исключительно Россию, хотя Москва не угрожает ни одной европейской стране и тем более США. Как заявил накануне директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Минфина Анатолий Попов, расходы на оборону и безопасность составят беспрецедентные 30%. Развязывание войны с НАТО стало бы для РФ прямым самоубийством, тем более что силы альянса значительно превосходят российские.