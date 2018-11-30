РФ ограничит движение по Северному морскому пути

Москва будет давать добро

С будущего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути, только уведомив российские власти. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

"Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути была организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства", – цитирует Мизинцева РИА "Новости".

Стоит отметить, что до этого иностранные военные корабли обычно уведомляли Россию о прохождении через Северный морской путь.

Так, в конце сентября корабль тылового обеспечения ВМС Франции "Рона" вышел из норвежского порта Тормсе и достиг Алеутских островов вблизи Аляски. Весь переход с участком Северного морского пути занял 17 суток. Все это время корабль вели средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов.

Можно предположить, что нововведение вызвано ситуацией в Керченском проливе. Таким образом, Россия дает понять, что будет отстаивать свои морские границы и Северный морской путь. Ранее американские подлодки провели учения в арктических водах, дав понять Москве, что у США также есть планы на Арктику.