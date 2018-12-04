США бедствуют в Арктике

Вашингтон рискует проиграть "арктическую гонку"

Тратя миллиарды долларов на новые боевые корабли и самолеты, Америка совершенно забросила свой ледокольный флот, который влачит жалкое существование.

Как сообщает телеканал NBC News, сегодня на плаву остаются только два ледокола – "Полярная звезда" и "Хили". Первый построен 40 лет назад и постоянно ломается, так как исчерпал свой ресурс. А его примерный "ровесник" "Полар Си" не эксплуатируется уже восемь лет.

В задачи этих кораблей, способных идти со скоростью 3 узла по двухметровому льду и форсировать четырехметровый, входит спасение застрявших кораблей, устранение последствий разливов нефти в водах, покрытых льдами.

Вдобавок "Полярная звезда" защищает интересы США за полярным кругом. Не секрет, что тающие льды открывают новые торговые возможности в регионе. Неслучайно Россия недавно ограничила движение по Северному морскому пути и строит новые ледоколы.

Кроме "Полярной звезды", у США работает тяжелый "Хили" 2000 г., но его используют исключительно в целях науки, передает NBC News.

Стоит отметить, что "Хили", как и "Полярная звезда", приписан Сиэтлу и входит в отряд военных судов службы береговой охраны (СБО). На корабле есть донные сонары, водолазное оборудование и вертолет. И что самое интересное, для работы с подводной акустикой "Хили" может контролировать шумы от своей двигательной установки. Ледокол можно использовать для поиска подлодок, разведывательных задач, а также наверняка корабль оборудован роботизированным глубоководным аппаратом, о чем умалчивают американские журналисты, желая сгустить краски и выбить больше денег на строительство ледокольного флота Америки.

По версии NBC News, вместо того чтобы закладывать новые корабли, правительство США тратит эти деньги на строительство стены вдоль границы с Мексикой. По самым оптимистичным прогнозам новый ледокол Америка построит только через пять лет, в то время как Россия обладает флотом из 40 кораблей этого класса.



Справедливости ради нужно сказать, что большинство российских ледоколов тоже не новые. В Арктике ждут новые ЛК-60Я, головной "Арктика" по плану должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем году. Следующая "Сибирь" – в 2020-м.