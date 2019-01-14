США реанимируют военные базы на Аляске

Пентагон решил ограничить влияние России в Арктике

Вашингтон совершенно не устраивает активность Москвы в Арктике, которую рассматривают как один из главных потенциальных районов будущего военного конфликта из-за огромных залежей нефти и газа. А по причине таяния льдов Северный морской путь, который Россия застолбила за собой, в перспективе может обрести совсем другое значение.

Как ранее написал The Wall Street Journal, американские ВМС намерены укрепить позиции США в Арктике и ответят на "чрезмерные притязания" России и Китая в регионе. Летом в арктические воды в рамках операции "по обеспечению свободы судоходства" отправят американский корабль, который проследует до острова Адак в штате Аляска. Ранее там находилась военная база помощью которой США следили за советской морской флотилией.

Как и Москва, Вашингтон начинает возрождать северные базы времен холодной войны. Следующей может стать наиболее близкий к России остров Атту, на котором до 2010 г. работала радионавигационная система LORAN для координации действии ВМС США и Великобритании. Как и на острове Адак, на Атту-стейшн есть аэродром.

В районе острова Адак разместят корабли и противолодочные самолеты Р-8 "Посейдон". Они постараются выследить российские атомные подлодки, базирующиеся на Камчатке.

Кроме того, американцы постараются "осадить" и китайцев, которые объявили себя "околоарктической державой" и даже рассматривают создание "полярного шелкового пути" при участии РФ.

Как считает WSJ со ссылкой на источники в правительстве, в Белом доме признают, что недооценили важность наращивания потенциала в Арктике и теперь намерены наверстать упущенное.

В ноябре прошлого года НАТО провела учения Trident Juncture с участием авианосца в Заполярье. А в американских СМИ вышла серия статей и сюжетов о бедственном состоянии американского ледокольного флота, которому необходимо дополнительное финансирование.

По мнению политолога Александра Асафова, на данный момент доминирование России в регионе абсолютное и догнать ее очень тяжело. Но Штаты будут стараться, причем в том числе и путем медийных и политических провокаций.

