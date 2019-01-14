Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США реанимируют военные базы на Аляске

Фото: wikipedia.org
Пентагон решил ограничить влияние России в Арктике

Вашингтон совершенно не устраивает активность Москвы в Арктике, которую рассматривают как один из главных потенциальных районов будущего военного конфликта из-за огромных залежей нефти и газа. А по причине таяния льдов Северный морской путь, который Россия застолбила за собой, в перспективе может обрести совсем другое значение.

Как ранее написал The Wall Street Journal, американские ВМС намерены укрепить позиции США в Арктике и ответят на "чрезмерные притязания" России и Китая в регионе. Летом в арктические воды в рамках операции "по обеспечению свободы судоходства" отправят американский корабль, который проследует до острова Адак в штате Аляска. Ранее там находилась военная база помощью которой США следили за советской морской флотилией.

Как и Москва, Вашингтон начинает возрождать северные базы времен холодной войны. Следующей может стать наиболее близкий к России остров Атту, на котором до 2010 г. работала радионавигационная система LORAN для координации действии ВМС США и Великобритании. Как и на острове Адак, на Атту-стейшн есть аэродром.

В районе острова Адак разместят корабли и противолодочные самолеты Р-8 "Посейдон". Они постараются выследить российские атомные подлодки, базирующиеся на Камчатке.

Кроме того, американцы постараются "осадить" и китайцев, которые объявили себя "околоарктической державой" и даже рассматривают создание "полярного шелкового пути" при участии РФ.

Фото: wikipedia.orgКак считает WSJ со ссылкой на источники в правительстве, в Белом доме признают, что недооценили важность наращивания потенциала в Арктике и теперь намерены наверстать упущенное.

В ноябре прошлого года НАТО провела учения Trident Juncture с участием авианосца в Заполярье. А в американских СМИ вышла серия статей и сюжетов о бедственном состоянии американского ледокольного флота, которому необходимо дополнительное финансирование.

По мнению политолога Александра Асафова, на данный момент доминирование России в регионе абсолютное и догнать ее очень тяжело. Но Штаты будут стараться, причем в том числе и путем медийных и политических провокаций.    

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

От хорошей жизни: российские пенсионеры вынуждены работать

Новое исследование показало жизнь пожилых людей без прикрас

Европа выживет за счет "Газпрома"

От российской компании ждут серьезного увеличения объемов поставок в ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей