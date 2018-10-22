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США возвращаются в Арктику

Фото: wikipedia.org
Американцы впервые за долгие годы направляют свои корабли для учений НАТО

Российские СМИ назвали появление американского авианосца USS Harry S. Truman в Заполярье попыткой Америки взять курс на милитаризацию Арктики.

В пятницу огромный корабль впервые за 30 лет вошел в Норвежское море, чтобы принять участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018. В них примут участие более 50 тысяч человек из 31 страны. В последний раз подобные маневры с авианосной группой США проводились в 1989 г. – тогда это был USS America, но затем, с завершением холодной войны, Пентагон посчитал, что это лишнее.

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Однако после возрождения Россией советских арктических баз с аэродромами, а также разработки новой арктической техники в Америке решили вернуться к этой практике. В Москве объясняют свои действия желанием "застолбить свое", то есть Северный морской путь и территории, в которых скрываются огромные запасы нефти и газа. В Вашингтоне же считают, что Россия не только напрямую угрожает Европе, особенно Прибалтике и скандинавским странам, но и США.

Как напоминает российское издание "Свободная пресса", еще в 2009 г. администрация Барака Обамы приняла арктическую "дорожную карту" ВМС США, которая предусматривает расширение морских операций в этом регионе. А затем Пентагон опубликовал Арктическую стратегию. Она предписывает отвечать демонстративными маневрами на попытки любой страны ограничить проход американских коммерческих и военных кораблей через арктические воды. А также совершенствовать навыки проведения боевых операций в условиях Крайнего Севера. По мнению американского командования, они могут понадобиться к 2030 г. для защиты американских арктических владений.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССВероятно, Пентагон имел в виду Аляску, только этот арктический регион входит в состав США. Но на самом деле все сложнее. Сама Арктика обладает международным статусом и поделена на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией. При этом точная граница Арктике не определена.

В 1926 г. ЦИК СССР постановил, что вся территория от Северного полюса до материковой части Советского Союза, ограниченная меридианами, принадлежит СССР. Но с акваториями вопрос остался открытым. В результате была принята Конвенция о морском праве, согласно которой акватория государства распространялась лишь на арктический шельф, а внешельфовая зона объявлялась международной. Россия присоединилась к Конвенции в 1997 году. Согласно обновленному документу, территориальными объявлялись прибрежные воды на 12 миль, а экономической территорией – 200-мильная зона вблизи побережья. В результате Москва утратила суверенитет на 1,7 млн кв. км своей акватории.

В результате самым спорным вопросом стала именно шельфовая зона, в которой могут быть углеводороды. Так, Россия утверждает, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева связаны с Россией, а датчане уверяют что это затонувшая часть Гренландии. Большой общественный резонанс вызвало установление российского флага на дне Северного Ледовитого океана у полюса Земли в 2007 году. Тогда Россия дала понять, что Арктику будет отстаивать и не уступит больше ни пяди земли.

Фото: Лев Федосеев/ТАССПолучается, что ситуация в Артике сейчас напоминает спорные острова Спратли, где каждый считает, что он прав, но своего добивается тот, у кого сильнее армия и флот. Неслучайно некоторые аналитики всерьез полагают, что будущая война может начаться в Арктике. Это пока добыча полезных ископаемых в данном регионе нерентабельная, но после 2030 г. все может стать по-другому.

По словам бывшего начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонида Ивашова, американцы считают Северный морской путь не российским, а международным, "а все, что международное, американцы считают своим".

Впрочем, вытеснить Россию из Арктики в ближайшее время у американце вряд ли получится. Авианосцы это все-таки не ледоколы и долго находиться а арктических водах не могут. К тому же их может достать береговая авиация РФ ракетами "воздух – поверхность".

Сами американцы тоже понимают, что не смогут пока своими силами обеспечить бесперебойную работу Северного морского пути из-за отсутствия нужного количества ледоколов. Но потихоньку американцы их строят.



Александр ИЛЬИН
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