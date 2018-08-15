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Британцы навяжут России конкуренцию в Арктике

Фото: flickr.com/Official U.S. Navy Page
В парламенте решили "приструнить" Россию

Вслед за американцами составить конкуренцию России в Арктике могут попытаться британцы. Депутаты парламента заговорили о том, что Великобритании следует усилить военное присутствие в Арктике, чтобы противостоять "российской агрессии". Об этом пишет газета Daily Mirror.

Комитет по обороне в Палате общин сильно насторожен тем, что президент Владимир Путин наращивает военное присутствие вдоль Арктического побережья. Как известно, Россия возобновила полеты стратегических бомбардировщиках на Крайнем Севере и установила ракетные комплексы и системы ПРО, в частности, арктические версии комплексов "Тор".

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Британии же, по мнению депутатов, не следует оставаться в стороне, так как из-за глобального потепления в скором времени Арктика может стать одним из главных регионов для добычи нефти и газа.

Теперь британские политики требуют усилить "арктическую подготовку" морских пехотинцев королевских вооруженных сил.

Александр ИЛЬИН
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