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США вторгаются в Арктику

Фото: flickr.com/Alaskan Command
Пентагон вдвое увеличивает свой контингент в Норвегии

Глядя на российское усиление арктических баз, в Вашингтоне решили укрепить свой самый северный форпост в Европе – землю викингов. Американцы вдвое увеличат свой контингент с 330 до 700 морских пехотинцев. При этом, как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Норвегии, часть военных переместится ближе к границам с РФ, чтобы первыми принять на себя удар "наступающих русских".

Фото: flickr.com/ForsvarsdepartementetНесмотря на то что в Осло особенно подчеркивают, что усиление американского контингента не стоит воспринимать как военную эскалацию, а американцы едут в Норвегию лишь потренироваться, налицо обострение ситуации в Арктике. И если в Финляндию Пентагон пока наведывается с большой осторожностью, так как Хельсинки не спешит портить отношения с "большим соседом", Норвегия давно превратилась в настоящий полигон США, и это касается не только морпехов, которые находятся в Норвегии на ротационной основе.

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Как известно, Осло планирует купить 52 истребителя F-35, которые можно вооружить высокоточными ядерными бомбами В-61-12. Шесть самолетов уже базируются на авиабазе "Эрланн" в Норвегии, где накануне американские и норвежские пилоты провели учебные бои между F-22 и F-35.

Самолеты напрямую угрожают Мурманску и всей северо-западной части России, тем более что Швеция и Финляндия с удовольствием предоставят самолетам НАТО свои аэродромы.

Александр ИЛЬИН
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