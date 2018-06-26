США замахнулись на российскую зону в Арктике

Пентагон намерен усилить свое присутствие в регионе

США готовятся к переделу зон ответственности в Арктике. Такой вывод сделал президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков после заявлений шефа Пентагона Джеймса Мэттиса о необходимости усилить подразделения береговой охраны США в Арктике.

Накануне американский министр обороны заявил, что Соединенные Штаты в скором времени приступят к освоению арктических территорий, а защищать их буквально нечем: у армии США есть лишь один ледокол, да и тот производства 1978 года, посетовал Мэттис.

"Они что, боятся, что эскимосы начнут массово преодолевать Берингов пролив и начнется нелегальная миграция вплавь? – так это сообщение прокомментировал РИА ФАН политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. – США мыслят очень просто, геополитически: им нужно оказывать максимальное давление на Россию", – уже серьезно продолжил эксперт. По его мнению, американцы вознамерились помешать России использовать Северный морской путь в коммерческих и военных целях. "Они попытаются закрепиться где-то в районе Северного полярного круга, создадут какую-то видимость военной группировки вокруг Аляски и прилегающих островов, получат на эти цели деньги и радостно их потратят. Вот и все", – дал прогноз политолог.

Впрочем, военный аналитик Сивков настроен более мрачно. "США будут наращивать присутствие в Арктике, потому что они претендуют на акватории, которые находятся в зоне ответственности России. США полагают, что основной инструмент передела зоны влияния – военный. Наращивание ими береговой охраны – закономерный процесс", – приводит РИА "Новости" мнение эксперта.

По его словам, российские интересы в Арктике надежно защищены, в том числе с военной точки зрения, поэтому до сих пор в регионе сохранялась спокойная обстановка. Как на нее повлияют намерения Пентагона, говорить пока рано.