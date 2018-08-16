Журналисты катком проехались по всем болевым точкам обороны страны

В СМИ продолжается атака немецкой армии в интересах США и Трампа. Германию без конца "обвиняют" в слабой армии, старых самолетах и не заводящихся танках. "Песня" в унисон Трампу, который давно пытается заставить европейцев раскошелиться на НАТО, чтобы обуздать "агрессивных русских".

Вот и одна из крупнейших немецких газет Süddeutsche Zeitung прошлась катком по родной армии, назвав бундесвер "хорошо оборудованным складом запчастей".

По мнению издания, выделенных в 2018 г. €38,5 млрд на военные нужды катастрофически не хватает, так как перед армией американцы поставили целый ряд затратных задач. И это не только операции в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России, но и зарубежные операции в Афганистане, Мали, на Средиземном море. Для этих целей нужна специальная экипировка, военная техника, которая в Германии на данный момент не выпускается. А солдатам постоянно не хватает то палаток, то зимнего обмундирования.

"До сих пор половина военного оборудования боеспособна лишь потому, что вторая совершенно изношена", – красноречиво уверяет автор издания, и в целом он недалек от истины.

В феврале Deutche Welle сообщала, что Германии не хватает танков для участия в миссиях НАТО. Из 44 "Леопардов", находящихся на вооружении бригады в Мунстере, на ходу оказались только девять. Могли бы себе такое представить немецкие генералы в 1942 году? Вряд ли. После окончания холодной войны у немцев было 4,5 тыс. танков, сегодня 225.

В 2019 г. к Германии должно перейти командование над силами быстрого реагирования НАТО. Но, судя по всему, немцев такая перспектива не особенно радует, так как с танками у них не очень.

В плачевном состоянии находится и подводный флот Германии, есть проблемы в истребительной авиации – летчики никак не могут окончательно пересесть с устаревших "Торнадо" на "Тайфуны" четвертого поколения, которых не хватает. Не лучше обстоят дела с вертолетами – их крайне мало и большинство из них требуют ремонта.



Патриотизма у немцев тоже маловато. Каждый пятый кандидат в офицеры бросает службу в первые полгода. А в рамках добровольного набора с каждым годом все труднее становится найти необходимых 8 тысяч 500 человек, чтобы удержать их в армии.

Вместе с тем на территории Германии находятся крупнейшие базы США в Европе, поэтому немцы прекрасно понимают, что никакие русские на них не нападут. Фактически правительство отдало инициативу по сдерживанию Москвы Вашингтону, не желая вмешиваться в эту гонку, которая потребует огромное количество денег, ведь если взять всерьез за бундесвер, на него уйдет просто тьма миллиардов.