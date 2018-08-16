Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Немецкая армия превратилась в склад запчастей

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Журналисты катком проехались по всем болевым точкам обороны страны

В СМИ продолжается атака немецкой армии в интересах США и Трампа. Германию без конца "обвиняют" в слабой армии, старых самолетах и не заводящихся танках. "Песня" в унисон Трампу, который давно пытается заставить европейцев раскошелиться на НАТО, чтобы обуздать "агрессивных русских".

Вот и одна из крупнейших немецких газет Süddeutsche Zeitung прошлась катком по родной армии, назвав бундесвер "хорошо оборудованным складом запчастей".

По теме

По мнению издания, выделенных в 2018 г. €38,5 млрд на военные нужды катастрофически не хватает, так как перед армией американцы поставили целый ряд затратных задач. И это не только операции в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России, но и зарубежные операции в Афганистане, Мали, на Средиземном море. Для этих целей нужна специальная экипировка, военная техника, которая в Германии на данный момент не выпускается. А солдатам постоянно не хватает то палаток, то зимнего обмундирования.

"До сих пор половина военного оборудования боеспособна лишь потому, что вторая совершенно изношена", – красноречиво уверяет автор издания, и в целом он недалек от истины.

В феврале Deutche Welle сообщала, что Германии не хватает танков для участия в миссиях НАТО. Из 44 "Леопардов", находящихся на вооружении бригады в Мунстере, на ходу оказались только девять. Могли бы себе такое представить немецкие генералы в 1942 году? Вряд ли. После окончания холодной войны у немцев было 4,5 тыс. танков, сегодня 225.

В 2019 г. к Германии должно перейти командование над силами быстрого реагирования НАТО. Но, судя по всему, немцев такая перспектива не особенно радует, так как с танками у них не очень.

Фото: flickr.com/Tobias NordhausenВ плачевном состоянии находится и подводный флот Германии, есть проблемы в истребительной авиации – летчики никак не могут окончательно пересесть с устаревших "Торнадо" на "Тайфуны" четвертого поколения, которых не хватает. Не лучше обстоят дела с вертолетами – их крайне мало и большинство из них требуют ремонта.

Патриотизма у немцев тоже маловато. Каждый пятый кандидат в офицеры бросает службу в первые полгода. А в рамках добровольного набора с каждым годом все труднее становится найти необходимых 8 тысяч 500 человек, чтобы удержать их в армии.

Вместе с тем на территории Германии находятся крупнейшие базы США в Европе, поэтому немцы прекрасно понимают, что никакие русские на них не нападут. Фактически правительство отдало инициативу по сдерживанию Москвы Вашингтону, не желая вмешиваться в эту гонку, которая потребует огромное количество денег, ведь если взять всерьез за бундесвер, на него уйдет просто тьма миллиардов.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы испугались обвала рубля

Между российской валютой и гривной есть определенная зависимость

Американцев обманули: раскрыта тайна 11 сентября

Террористы стали игрушками в чужих руках

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей