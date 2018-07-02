США разочаровались в своем главном союзнике

Британия более не "Владычица морей"

Объединенное Королевство все больше отстает в военном плане от США и становится все более бесполезным. Столь нелестный отзыв армия Ее Величества получила от американских экспертов, опрошенных NBC News. И это несмотря на то, что британские и американские солдаты воевали бок о бок во Второй мировой войне, в Корее, на Балканах, в Ираке и Афганистане.

Армия Великобритании сократилась до 82 тысяч человек – это рекорд за последние 200 лет, таким маленьким войско не было со времен наполеоновских войн.

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Ежегодно Британия тратит на военные расходы порядка 35,4 млрд фунтов стерлингов (около 46,6 млрд долларов). Но в правительстве собираются урезать бюджет чуть ли не в два раза. Инициатива уже вызвала резкое недовольство в Вашингтоне. В прошлый вторник США призвали британцев наоборот увеличить военные расходы хотя бы на 8 млрд фунтов, чтобы "залатать зияющие дыры" в "коллективной обороне". Ряд экспертов уверяет, что Лондон не выполняет свои обязательства перед НАТО и не тратит необходимые 2% от ВВП на военные нужды.

Беспокоит Белый Дом и решение Великобритании покинуть Европейский союз и ее стремление к все большей независимости. Вдобавок, отношения американского президента Трампа и британского премьер-министра Терезы Мэй в последнее время крайне натянуты. И во многом, из-за критики американского лидера европейских союзников по НАТО и неожиданным "пророссийским" высказываниям Трампа. По мнению западных аналитиков, президент США слишком непредсказуем, и в Лондоне просто не понимают, как им планировать свои военные расходы.

В результате Великобритания постепенно становится балластом для Пентагона и окончательно теряет репутацию мощного союзника, который может подставить плечо.

Путь недавно Лондон спустил на воду авианосец "Королева Елизавета". Идет строительство новых фрегатов типа 26, которые должны заменить "двадцать третьи". У Великобритании есть на вооружении истребители "Еврофайтер Тайфун", ударные беспилотники MQ-Reaper и другая современная техника, но ее не так много. По-прежнему Атлантику защищают от русских британские подлодки "Вэнгард" с ракетами "Трайдент". Но этого, по мнению США недостаточно.

Великобритании все труднее и труднее идти в ногу с США и выполнять все пожелания Штатов. А в августе в Брюсселе на очередном саммите НАТО Трамп опять будет требовать от европейских государств денег, чтобы противостоять Кремлю в гипотетическом конфликте.



