Россия разорится на "суперледокол"

Чтобы вытеснить из Арктики США, Москва не жалеет миллиарды

На фоне нарастающего напряжения в Арктике, где сталкиваются интересы крупнейших мировых держав, Россия все-таки решается на строительство мощнейшего ледокола. Как заявил гендиректор судостроительного комплекса "Звезда" Сергей Целуйко, строительство головного атомного ледокола "Лидер", вероятно, начнется в 2020 году.

Как ранее писал "КоммерсантЪ", на ледокол уйдет 98,6 млрд руб. без НДС, или $1,5 миллиарда. Финансироваться проект будет из федерального бюджета.

По словам Целуйко, подготовительная работа к созданию ледокола ЛК-120 мощностью 120 мегаватт, то есть в два раза больше, чем у ЛК-60Я "Арктика", который планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

Всего планируется постройка трех ледоколов серии ЛК-120. Если учитывать, что цикл изготовления реактора 2,5 года, то "Лидер" будет готов самое раннее в 2023 году. К этому времени должны быть в строю уже все три ЛК-60Я – "Арктика", "Сибирь" и "Урал".

Даже в условиях кризиса у России нет выбора, как только строить эти корабли, так как большинство ледоколов построены в советское время и уже вырабатывают свой ресурс. Недавно Москва непрозрачно заявила о своем единоличном праве на контроль Северного морского пути, и для этого ЛК-60Я и ЛК-120 просто необходимы. Уже другой вопрос, хватит ли на них денег. Ведь параллельно придется строить новый авианосец и фрегаты, без которых ВМФ РФ придется туго. Подстегивают и американцы, которые также говорят о необходимости строительства новых ледоколов и постоянно отправляют на учения подлодки за Полярный круг.