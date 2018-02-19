На новейшем ледоколе "Арктика" схалтурили
Долгожданный ледокол "Арктика", который должен стать главным локомотивом Северного морского пути, опять забуксовал. Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), до сих пор не сдан второй турбогенератор корабля. Поэтому сроки сдачи и всего корабля могут быть в очередной раз сдвинуты вправо.
Как известно, строительство турбогенераторов стоимостью 2,7 млрд руб. доверили заводу "Киров-Энергомаш", который входит в структуру петербургского "Кировского завода". Первый агрегат завод поставил судостроителю осенью прошлого года, а вот со вторым возникли проблемы. Вернее, не с ним, а испытательным стендом, на котором отлаживается работа турбогенератора.
По данным источника, на "Киров-Энергомаше" его строили фактически с нуля. Испытания начались в январе, но сразу же были выявлены "технические отклонения". В результате пришлось вызывать представителей субподрядчика – "Уральского турбинного завода". Но те заявили, что здесь ни при чем. Как подчеркнул председатель совета директоров "Уральского турбинного завода" Михаил Лифшиц, весь комплект оборудования для генераторов предприятие поставило еще в 2015 году. Два года "цилиндры валялись без должного присмотра и консервации". Но даже несмотря на это, технические отклонения, по словам Лифшица, были "некритичными", поэтому их исправили за три дня. Однако генератор на ледокол так и не поставили.
"Балтийский завод" приостановил монтажные работы в машинном отделении корабля, пока турбогенератор не заберут с испытательного стенда. По плану это должно произойти в марте, однако на предприятии в данный срок не особенно верят и рассчитывают получить его в лучшем случае в начале апреля.
Но и после этого ледокол не отправится на испытания. Второй турбогенератор нужно будет увязать с обеспечивающими системами корабля. А на соединение агрегата с коммуникациями вообще уйдет не менее полутора лет. Вот и получается, что корабль могут не успеть сдать в 2019 г., как это планируется.
Скандал с ледоколом разразился еще летом прошлого года, и в его центре также оказался "Киров-Энергомаш". Тогда ОСК обвинила предприятие в низких темпах изготовления паротурбинной установки. Корпорация даже направила обращения в правительство и прокуратуру, в результате чего были возбуждены уголовные дела. В ОСК настаивали на том, что "Киров-Энергомаш" спровоцировал двухлетнее отставание. Завод, в свою очередь, обвинил в задержке Крыловский государственный научный центр. Но общая ситуация от взаимных обвинений в лучшую сторону, конечно, не изменилась.
В результате ледокол, спущенный на воду летом позапрошлого года, еще не скоро выйдет на государственные испытания. И это в то время, когда Россия испытывает острый дефицит в кораблях ледового класса. Корабли, построенные в конце 1980-х и 1990-х гг., постепенно вырабатывают свой ресурс. А для освоения новых месторождений на севере нужны совсем другие мощности.
Вся надежда именно на "Арктику", а также два других корабля серии "Сибирь" и "Урал". "Сибирь" спустили на воду в сентябре прошлого года, но сдадут корабль не раньше чем через год после головной "Арктики".
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