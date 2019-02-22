Арктические амбиции США обречены на провал

Американцы не смогут помешать господству РФ в Северном Ледовитом океане

Желание Вашингтона навязать Москве свою волю и взять под контроль Северный морской путь легко понять. Но для Соединенных Штатов этот план останется несбыточной мечтой, поскольку наша страна не позволит им воплотить его в жизнь. Об этом заявил бывший командующий Северным флотом РФ, адмирал Вячеслав Попов.



"США хотели бы иметь контроль над Арктикой, но сделать им это пока невозможно. Это связано с тем, что, во-первых, Россия считает Северный морской путь своим национальным элементом. Во-вторых, активная позиция, которую занимает Россия в освоении арктического региона, ресурсы, которыми мы на сегодняшний день располагаем (в первую очередь это атомный ледокольный флот) являются факторами, которые позволяют с уверенностью сказать, что Россия не только сохранит, но и укрепит свое влияние по Северному морскому пути",

– заявил адмирал в эфире НСН.

По его мнению, заявления Вашингтона "носят в большей степени политический характер и не могут быть реализованы в ближайшем будущем". Что же касается Китая, то у него еще меньше шансов опередить Россию в Арктике, чем у США.

"Китай может, конечно, собрать серьезные ресурсы, но побережье ведь наше. Без оборудованного побережья системами навигации, обеспечения безопасности, снабжения и другой инфраструктурой невозможно обеспечить работоспособность Северного морского пути. Россия вообще является законодателем мод в Арктике, и мы определяем правила поведения в регионе, использования ресурсов", – заключил экс-командующий.





С Поповым согласен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. "Для Соединенных Штатов важно, чтобы Россия и Китай нигде и ни в чем не получали инициативы. Они хотят, чтобы все перспективные коммерческие проекты (а Северный морской путь является ещё и стратегическим) не находились под контролем потенциальных противников США. Вашингтону важно, чтобы Москва нигде и никогда не одерживала психологических побед", – приводит его заявление RT.

Реакция экспертов последовала на заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго. Он сказал о том, что США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь.

У российских специалистов нашелся ответ и на другое спорное утверждение, сделанное представителями США. Накануне начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн рассказал о новой стратегии ведения войны против России, которая включает в себя "скрытое вторжение" вглубь ее территории и атаку самых незащищенных мест.

По мнению члена экспертного совета "Офицеров России" Александра Перенджиева, такое заявление не имеет ничего общего с действительностью, поскольку военные стратегии не озвучиваются публично. "Это как если бы Гитлер за несколько дней до нападения на СССР рассказал, что у него есть план "Барбаросса", – отметил эксперт в интервью Nation News. Он также предположил, что подобные высказывания обычно делаются либо для того, чтобы выбить деньги, либо чтобы запугать противника.