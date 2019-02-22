Арктические амбиции США обречены на провал

Нибиру
- Пришельцы с Нибиру отберут у людей Землю
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
Желание Вашингтона навязать Москве свою волю и взять под контроль
Северный морской путь легко понять. Но для Соединенных Штатов этот план
останется несбыточной мечтой, поскольку наша страна не позволит им воплотить
его в жизнь. Об этом заявил бывший командующий Северным флотом РФ, адмирал
Вячеслав Попов.
"США хотели бы иметь контроль над Арктикой, но сделать им это пока невозможно. Это связано с тем, что, во-первых, Россия считает Северный морской путь своим национальным элементом. Во-вторых, активная позиция, которую занимает Россия в освоении арктического региона, ресурсы, которыми мы на сегодняшний день располагаем (в первую очередь это атомный ледокольный флот) являются факторами, которые позволяют с уверенностью сказать, что Россия не только сохранит, но и укрепит свое влияние по Северному морскому пути",
– заявил адмирал в эфире НСН.
По его мнению, заявления Вашингтона "носят в большей степени политический характер и не могут быть реализованы в ближайшем будущем". Что же касается Китая, то у него еще меньше шансов опередить Россию в Арктике, чем у США.
"Китай может, конечно, собрать серьезные ресурсы, но побережье ведь наше. Без оборудованного побережья системами навигации, обеспечения безопасности, снабжения и другой инфраструктурой невозможно обеспечить работоспособность Северного морского пути. Россия вообще является законодателем мод в Арктике, и мы определяем правила поведения в регионе, использования ресурсов", – заключил экс-командующий.
С Поповым согласен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. "Для Соединенных Штатов важно, чтобы Россия и Китай нигде и ни в чем не получали инициативы. Они хотят, чтобы все перспективные коммерческие проекты (а Северный морской путь является ещё и стратегическим) не находились под контролем потенциальных противников США. Вашингтону важно, чтобы Москва нигде и никогда не одерживала психологических побед", – приводит его заявление RT.
Реакция экспертов последовала на заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго. Он сказал о том, что США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь.
У российских специалистов нашелся ответ и на другое спорное утверждение, сделанное представителями США. Накануне начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн рассказал о новой стратегии ведения войны против России, которая включает в себя "скрытое вторжение" вглубь ее территории и атаку самых незащищенных мест.
По мнению члена экспертного совета "Офицеров России" Александра Перенджиева, такое заявление не имеет ничего общего с действительностью, поскольку военные стратегии не озвучиваются публично. "Это как если бы Гитлер за несколько дней до нападения на СССР рассказал, что у него есть план "Барбаросса", – отметил эксперт в интервью Nation News. Он также предположил, что подобные высказывания обычно делаются либо для того, чтобы выбить деньги, либо чтобы запугать противника.
Нашим солдатам приходилось буквально ценой собственной жизни набираться боевого опыта