США объявляют России "ледокольную войну"

Вашингтон поспорит с Москвой за Северный морской путь

Через 43 года после ввода в эксплуатацию единственного на данный момент тяжелого ледокола США, Береговая служба наконец-то получит два новых корабля.

Доминирование России в Арктике и наращивание в этом регионе военного потенциала абсолютно не устраивает американские власти, поэтому Вашингтон форсирует строительство нового ледокольного флота. Он поможет США поспорить с Россией за контроль Северного морского пути, который в будущем может приобрести колоссальное стратегическое значение из-за залежей полезных ископаемых в северных районах.

Согласно законопроекту о расходах, который был представлен Конгрессу в январе этого года, на строительство нового тяжелого ледокола выделено $655 млн, и еще дополнительно $20 млн на закладку второго корабля ледового класса.

Как известно, на данный момент у Береговой охраны США есть два ледокола: тяжелый "Полярная звезда", способный проломить дел толщиной в 6 метров, и средний "Хили", для которого максимум это полтора метра. Оба корабля приписаны к порту Сиэттла в штате Вашингтон. "Полярная звезда", в основном, в Антарктиде, "Хили" – в Артике. Раньше у США был еще один ледокол того же проекта, что и "Полярная звезда" – "Полярное море", однако с 2010 года он выведен из эксплуатации.

"Хили"относительно новый корабль, но "Полярная звезда" в эксплуатации с 1976 года. По характеристику этот ледокол примерно соответствует советскому атомоходу "Арктика". Но новые российские ЛК-60Я уже корабли другого поколения, и кроме того, они новые. Так, "Полярная звезда" уже неоднократно ломалась в Антарктиде, что само по себе небезопасно.

Сейчас Береговая охрана США требует три тяжелых ледокола и три средних, и судя по всему, администрация Трампа и Конгресс дают добро. Впрочем, ряд американских СМИ утверждает, что строительство ледоколов тормозит стена на мексиканской границе, которую задумал возвести Трамп. Якобы многомиллиардный проект "обокрал" судостроителей, которые пока не могут начать строительство ледоколов.

Тем не менее, до 2029 года США планируют построить все шесть ледоколов. Россия к этому моменту будет рассчитывать только на свои новые ЛК-60Я "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Кроме того, планируется закладка еще двух таких кораблей. Но к сожалению, не все идет гладко. Сроки сдачи "Арктики" уже сдвинуты.

Что касается ЛК-120, то их планируется построить три. Работа над головным кораблем планируется начать уже весной этого года.