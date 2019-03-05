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Командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти заявил, что американцы готовы сдерживать Россию в Арктике, чтобы не дать ей захватить власть над регионом и Северным морским путем.
По его словам, этот путь проходит очень близко к границе страны. При этом Москва, как утверждает генерал, специально построила там несколько аэродромов и разместила радарные системы.
"Они стали периодически перемещать туда различные оборонные системы, чтобы увеличить контроль над регионом",
– цитирует Скапарротти РИА "Новости".
Он отметил, что Вашингтону пришлось направить свои силы на сдерживание влияния Москвы в Арктике.
"Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна", – добавил американский генерал.
Напомним, Северный морской путь является главной арктической судоходной магистралью России. Этот водный маршрут соединяет Дальний Восток с европейской частью страны.
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