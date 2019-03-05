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Вашингтон помешает Москве взять под контроль Арктику

Фото: www.globallookpress.com
Американцы решительно настроены побороться за власть в регионе

Командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти заявил, что американцы готовы сдерживать Россию в Арктике, чтобы не дать ей захватить власть над регионом и Северным морским путем.

По его словам, этот путь проходит очень близко к границе страны. При этом Москва, как утверждает генерал, специально построила там несколько аэродромов и разместила радарные системы.

"Они стали периодически перемещать туда различные оборонные системы, чтобы увеличить контроль над регионом",

цитирует Скапарротти РИА "Новости".

Он отметил, что Вашингтону пришлось направить свои силы на сдерживание влияния Москвы в Арктике.

"Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна", – добавил американский генерал.

Напомним, Северный морской путь является главной арктической судоходной магистралью России. Этот водный маршрут соединяет Дальний Восток с европейской частью страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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