Американцы решительно настроены побороться за власть в регионе

Командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти заявил, что американцы готовы сдерживать Россию в Арктике, чтобы не дать ей захватить власть над регионом и Северным морским путем.

По его словам, этот путь проходит очень близко к границе страны. При этом Москва, как утверждает генерал, специально построила там несколько аэродромов и разместила радарные системы.

"Они стали периодически перемещать туда различные оборонные системы, чтобы увеличить контроль над регионом",

– цитирует Скапарротти РИА "Новости".

Он отметил, что Вашингтону пришлось направить свои силы на сдерживание влияния Москвы в Арктике.

"Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна", – добавил американский генерал.

Напомним, Северный морской путь является главной арктической судоходной магистралью России. Этот водный маршрут соединяет Дальний Восток с европейской частью страны.