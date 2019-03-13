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Россия защитит Северный морской путь "Торами"

Фото: www.globallookpress.com
Крайний Север укрепят не хуже Крыма

Россия перебрасывает в регион дополнительные силы противовоздушной обороны. Для безопасности Северного морского пути отдельная мотострелковая бригада Северного флота (СФ) получит зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2ДТ".

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий СФ адмирал Николай Евменов. В якутском поселке Тикси уже практически достроен и готов к заселению новый блочно-модульный военный городок, где и разместят подразделения нового соединения ПВО Северного флота.

Кроме того, береговые войска в этом году усилят противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Ранее США и страны Запада выражали откровенное недовольство активностью России в Арктике. В частности, Пентагон начал чаще отправлять атомные подлодки на Крайний Север и впервые за много лет послал на учения к берегам Норвегии авианосец.

В свою очередь российские летчики беспокоят норвежцев, которые постепенно превращают свою страну в самый северный оплот НАТО.

Александр ИЛЬИН
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