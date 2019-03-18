Северный морской путь открыли для избранных

Зарубежный флот сможет возить российский газ через Арктику

Иностранные суда смогут транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) по Северному морскому пути. Такое решение приняло правительство РФ.



Распоряжение кабинета министров, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, утвердило кораблей, которым разрешено заниматься перевозкой топлива с отечественных СПГ-проектов.

Разрешение распространяется на СПГ и газовый конденсат. Иностранные суда с договорами фрахтования, заключенными не менее чем на 15 лет, смогут погрузить и отвезти топливо, если его добыли в России и погрузили в порту Сабета. Транспортировать газ можно будет до первого пункта выгрузки или перегрузки, включая Мурманск и Петропавловск-Камчатский.

Сроки действия разрешения – до 30 декабря 2043 года. Суда, не вошедшие в перечень, разрешено использовать до 30 декабря 2021 г. при условии фрахта на срок не больше шести месяцев. Ранее перевозки углеводородов по Севморпути судам под иностранным флагом были запрещены с 1 января 2019 года. Исключительное право перевозки правительство закрепляло за судами, построенными в России.

С просьбой сделать исключения для некоторых иностранных судов в правительство РФ обратилась компания "Новатэк", которая реализует СПГ-проекты на Ямале. Ее представители мотивировали свое ходатайство тем, что поправки в Кодекс торгового мореплавания, запрещающие использовать иностранные суда для перевозки СПГ по Севморпути, были приняты после того, как "Новатэк" заказал за рубежом строительство 15 танкеров.

Эксперты позитивно оценили решение правительства. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил о том, что наша страна движется в верном направлении, стремясь увеличивать число терминалов по отгрузке и приемке СПГ.

"Мы видим, что мировая тенденция идет именно в эту сторону. Почему? Потому что построить завод СПГ значительно быстрее, чем тянуть ветку. Ну и плюс ко всему прочему ухаживать проще, он (СПГ) все-таки в одном месте. И, соответственно, поставки газа можно делать в любую точку мира на самом деле... У нас преимущество в том, что мы обладаем Северным путем, и там тоже очень активно развивается коммуникация, которая будет упрощать перевозку голубого топлива в Европу",

– заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны.