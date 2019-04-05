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До 2022 года Россия построит три атомных ледокола

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Москва начала активно осваивать шельф Северного морского пути

К 2022 году у России будет три универсальных атомных ледокола мощностью 60 МВт. Они помогут освоить арктический шлейф Северного морского пути, который в последнее время приобретает все большее и большее значение. Об этом заявил во время коллегии Минэнерго министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Кроме того, по его словам, для работы на шельфе будут применяться вертолеты Ми-171А2 и Ми-8МТВ-1.

"С нефтегазовыми компаниями уже проработаны механизмы финансирования консолидированного заказа Ми-171А2, для того чтобы работать на шельфе",

цитирует Мантурова ТАСС.

Министр, разумеется, имел в виду ледоколы типа ЛК-60Я – это "Арктика", "Сибирь" и "Урал". По плану третий "Урал" должны ввести в эксплуатацию как раз в 2022 году.

Также Мантуров сообщил о завершении разработки технического проекта ледокола "Лидер" мощностью 120 МВт. Строить огромный корабль будут на дальневосточном заводе "Звезда". Ранее Москва ограничила движение иностранных кораблей по Северному морскому пути.

Александр ИЛЬИН
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