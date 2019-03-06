Россия закрыла Северный морской путь для иностранцев

Москва установила свои правила в Арктике

Северный морской путь отныне будет находиться под исключительной охраной России. Ни одно военное судно не сможет пройти вдоль северных берегов страны без разрешения. Это прописано в новых правилах, разработанных правительством РФ.

"Иностранное государство должно будет отправить уведомление о походе своих плавсредств по северному пути за 45 суток до его начала", – приводят "Известия" тезис из документа.

В заявке на проход должно быть указано название корабля, воинское звание и фамилия капитана, маршрут, дата плавания и его цель. Кроме того, придется сообщать параметры судна – водоизмещение, длину, ширину, осадку и характеристики энергетической установки. Если, к примеру, российские специалисты решат, что корабль старый или его обшивка может не выдержать суровых арктических условий, ему запретят проход по Севморпути, пояснил вице-президент Российской ассоциации морского права, профессор Камиль Бекяшев.

Каждое иностранное судно будет обязано брать на борт российского лоцмана и согласиться на то, что в случае осложнения ледовой обстановки проводку военным кораблям других стран обеспечат российские ледоколы, указывает телеканал "360".

Нарушение этих правил будет жестко пресекаться.

"Если корабль или судно последует по Севморпути без разрешения, российская сторона может применить принудительные меры по его остановке, вплоть до чрезвычайных – арест или уничтожение судна-нарушителя", – сказал Бекяшев.

США оспаривают право арктических стран, в том числе России и Канады, считать своими морские пути в северных широтах.