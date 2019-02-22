Вашингтон заявил о своих правах на регион

Американский адмирал, командующий ВМС в Европе и Африке, Джеймс Фогго заверил, что США не даст России и Китаю получить военное превосходство в Арктике и контролировать Северный морской путь.

Он подчеркнул, что правами на этот регион обладают все страны Арктического совета, поэтому никто не может единолично пользоваться его ресурсами.

"Россия считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и мы заинтересованы в том, что она оставалась свободной и открытой для всех",

– цитирует адмирала журнал Washington Examiner.

При этом Фогго добавил, что американские компании не будут использовать Северный морской путь из-за маленькой глубины для кораблей.

Пекин, по его словам, и вовсе имеет в совете лишь статус наблюдателя и поэтому у китайцев даже нет прав на пользование водами региона.

В Арктическом совете состоят Россия, Канада, США, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия и Исландия. Международный форум создали в 1996 году для защиты уникальной полярной зоны, напоминает телеканал "360".