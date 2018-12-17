США отменили учения в Арктике из-за робости перед Россией

Американцы готовы лишиться многого, лишь бы не просить помощи у россиян

Соединенные Штаты решили не проводить тренировки по навигации на Северном полюсе, чтобы не потерять свой разваливающийся ледокол. Ведь в случае поломки судна, единственной страной, способной отбуксировать корабль в безопасное место, окажется Россия. Как узнали журналисты, американская береговая охрана ужасно не хочет стать должником россиян.

У США есть всего два ледокола, тогда как у России их десятки. "Полярная звезда" – единственное тяжелое американское судно, которое может работать во льдах Артики. Однако его построили около 40 лет назад, и сейчас его состояние оставляет желать лучшего. О том, что корабль "цепляется за жизнь", знал экс-адмирал Пол Цукунфт. Не так давно он выступил против того, чтобы ледокол отправился на учения по свободе навигации через Северный морской путь, чего так хотел Совет национальной безопасности.

В разговоре с изданием Business Insider Цукунфт поведал, что для работоспособности "Полярной звезды" специалисты снимают части с другого однотипного корабля. Он опасался, что у ледокола произойдут серьезные технические сбои во льдах.

"Тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы ее отбуксировали в безопасное место. Так что сейчас не время это делать", – заявил Цукунфт.

Когда именно США планировали провести учения, не сообщается. Сам Цукунфт покинул свой пост в 2018 году.

Вашингтон уже давно проигрывает Москве борьбу за Арктику. В первую очередь, это происходит из-за того, что США не хватает ледоколов.

Американские журналисты других изданий также уже не раз отмечали, что Соединенные Штаты могут забыть о том, чтобы увеличить свое присутствие в Арктике. Особенно проблематично это стало из-за приоритетов президента страны Дональда Трампа, который, например, выделил 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.