США покидают Арктику

Американцам приходится экономить на регионе из-за нехватки денег

США сократят свое присутствие в Арктике, поскольку в бюджете страны нет средств. Об этом пишет издание The Hill.

Дефицит денег на освоение региона возник после того, как президент страны Дональд Трамп решил отгородиться стеной от Мексики. Возведение сооружения на южной границе страны обойдется в 5 млрд долларов.

Как отмечает американское издание, после решения о строительстве стены Трампу можно забыть про Арктику. Бюджет страны не потянет строительство ледокола стоимостью 750 млн долларов, который был предназначен для американской армии, и поэтому проект исключили из статьи расходов.

Отмечается, что у США на сегодняшний день всего два ледокола, да и те по разным причинам неэффективны в арктических условиях. В то же время, американцы могут найти для себе альтернативные морские пути и разрабатывать новые месторождения благодаря истончившемуся льду, утверждает автор статьи.



