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Москва согласна на переговоры по Северному морскому пути

Фото: www.globallookpress.com
Маршрутом смогут воспользоваться торговые партнеры РФ

Ресурсная база Арктики и современные технологии, позволяющие этот потенциал использовать, приводят к тому, что данный регион привлекает все больше внимания как приарктических государств, так и стран, расположенных довольно далеко от него. Россия готова обсуждать с партнерами все сферы взаимодействия, в том числе использование Северного морского пути. Об этом заявил посол РФ по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

"Та повестка развития Арктики, которую реализует Россия, предполагает самые тесные взаимоотношения с иностранными партнерами как за пределами российской юрисдикции, так и внутри российских границ. В этом плане мы придерживаемся линии не на противоборство, а предпочитаем путь совместных взаимодополняющих усилий", – рассказал он РИА "Новости".

В качестве примера посол привел участие стран Европы и Азии в проектах "Арктик-СПГ". В Москве отмечают, что ряд стран, в частности, Китай, Республика Корея, Япония в своих национальных арктических стратегиях указали стремление к коллективному развитию региона. В РФ такой подход, конечно, приветствуется. И использование Севморпути для торговых партнеров Москвы будет открыто.

Фото: www.globallookpress.com

С другой стороны, есть неарктические страны, которые принимают собственные военные стратегии по Арктике. Так поступила, к примеру, Великобритания. Такие шаги Россию настораживают, и она вынуждена готовить ответ.

"Мы открыты для диалога со всеми международными партнерами, в том числе и с Китаем, по развитию Северного морского пути", – подчеркнул дипломат, указав, что главным критерием для взаимодействия будет нацеленность партнера на долгосрочное сотрудничество. 

Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России, позволяющая в наиболее короткие сроки доставлять грузы из европейской части страны на Дальний Восток. Ряд стран, в том числе США, оспаривают право РФ устанавливать правила пользования этим водным маршрутом.

Фоторепортаж
Арктика превращается в проходной двор
Getty Images © Getty Images © Getty Images ©
Getty Images © Getty Images © Getty Images ©
Николай ВИКТОРОВ
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