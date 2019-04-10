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Военный эксперт Максим Климов считает, что ВМФ России не способен бороться на равных с армией США в Арктике.
В статье для "Независимой газеты" он отметил, что российские военные ни разу не проводили учения в ледовых условиях торпедами с включенными системами. При этом американцы постоянно тренируются в этих условиях.
Эксперт предположил, что причиной отказа Москвы от тренировок является отсутствие финансирования, а также боязнь вскрыть острые проблемы флота, передает URA.RU.
"Таким образом, получаем, что у "вероятного противника" – жесткая боевая подготовка, максимально приближенная к реальным условиям, а у нас – "арктический фитнес",
– написал Климов.
По его словам, на данный момент подводные силы ВМФ РФ небоеспособны в условиях Арктики.
Однако в Северном флоте подчеркнули, что еще в 2012 году Россия развернула активную деятельность по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры. При этом военные регулярно проводят учебные стрельбы, уточняет "Царьград".
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