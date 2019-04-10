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Российский флот в Арктике оказался небоеспособным

Фото: flickr.com
Москву обвинили в отсутствии постоянных учений в ледовых условиях

Военный эксперт Максим Климов считает, что ВМФ России не способен бороться на равных с армией США в Арктике.

В статье для "Независимой газеты" он отметил, что российские военные ни разу не проводили учения в ледовых условиях торпедами с включенными системами. При этом американцы постоянно тренируются в этих условиях.

Эксперт предположил, что причиной отказа Москвы от тренировок является отсутствие финансирования, а также боязнь вскрыть острые проблемы флота, передает URA.RU.

"Таким образом, получаем, что у "вероятного противника" – жесткая боевая подготовка, максимально приближенная к реальным условиям, а у нас – "арктический фитнес",

– написал Климов.

По его словам, на данный момент подводные силы ВМФ РФ небоеспособны в условиях Арктики.

Однако в Северном флоте подчеркнули, что еще в 2012 году Россия развернула активную деятельность по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры. При этом военные регулярно проводят учебные стрельбы, уточняет "Царьград".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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