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США собираются отвоевать Арктику у России

Фото: www.globallookpress.com
Вашингтон проиграл, но готовится к реваншу

Наша страна занимает господствующее положение в северном макрорегионе, однако западный блок не собирается мириться с этим. Вашингтон в ближайшее время может предпринять шаги для того, чтобы взять ситуацию в Арктике под собственный контроль. Вооруженные силы страны выбивают серьезное финансирование для арктических программ, сообщил политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

По словам эксперта, РФ сделала самый большой рывок в освоении Арктики, построив современные мощные ледоколы. Это позволяет "создавать новые пути по проведению товаров и грузов". Однако американцы убеждены, что россияне хотят "развернуть свои военные силы (в Северном ледовитом океане) и оттуда будут баллистическими ракетами доставать Америку".

"США не видят себя в качестве крупнейшего экономического игрока в Арктике, а они хотели бы этого. США очень сильно отстали от России и отставание это, по мнению экспертов, от 12 до 20 лет. То есть им надо наращивать все те наработки, которые мы делали еще в советское время и очень успешно. Исходя из этого, США достаточно преуспели в разработках новых видов оружия, которое они с огромным удовольствием размещали бы в Арктике",

– заявил Судаков в интервью "Свободной прессе".

Фото: www.globallookpress.com

Американцы не могут простить себе, что в 90-е гг., когда РФ была слаба на внешнеполитической арене, они не поставили вопрос о территориальном разделе Арктики. Тогда бы они получили огромный кусок арктического пространства, сопоставимый с тем, какой имеет современная Россия. "Но их шанс уже потерян навсегда", – отметил политолог.

По мнению Судакова, по количеству ледоколов и их мощи арктические силы России и других стран несопоставимы. У нас есть корабли, способные взламывать лед четырехметровой толщины, а также мобильные АЭС – ничего такого у Запада нет. "Мы сейчас в полной мере можем реализовывать любые задачи в Арктике... У России есть не только технические возможности реализации Севморпути, но и военные силы, чтобы гарантировать безопасность российского  

Ранее в ходе V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал другие страны к укреплению межгосударственного сотрудничества в регионе. "Убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться политическим путем, за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения", – сказал глава МИД (цитируется по ТАСС).

Фото: www.globallookpress.com

Однако существует опасность, что его слова не будут услышаны. "С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией", – предупредил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

Андрей ФИЛАТОВ
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