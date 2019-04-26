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Запад помешает России осваивать полезные ископаемые в Арктике

Фото: www.globallookpress.com
Инфраструктуру для Северного морского пути будут создавать еще десять лет

Россия пытается застолбить за собой Арктику, и на данный момент, благодаря большому количеству ледоколов и военно-технической базы, у нее это получается. Но дальнейшее освоение месторождений полезных ископаемых потребует значительных инвестиций и применения новейших технологий.

Низкая цена на нефть и санкции США могут серьезно ограничить доступ России к богатствам арктического региона.

Об этом на страницах The National Interest пишет основатель консалтинговой компании SSU Джеф Аптон. По его словам, потепление в Арктике приведет к тому, что таяние льдов откроет совершенно новые возможности. Москва не просто так потребовала просить добро на прохождение по Северному морскому пути, и Запад с этим ничего не может поделать почти из-за полного отсутствия ледокольного флота. Главные конкуренты – Соединенные Штаты обладают лишь несколькими большими ледоколами, в то время как у России их 40 плюс строятся новейшие ЛК-60, не говоря уже 120-мегаваттном "Лидере", который пока на бумаге.

Фото: commons.wikimedia.org/BestalexВместе с тем, для России не все так радужно, по мнению Аптона. Инфраструктура для Северного морского пути не будет готова еще минимум десять лет. Огромные расходы заставят Москву отказаться от другого масштабного проекта – "Один пояс и один путь", который предполагает "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути XXI века".

Александр ИЛЬИН
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