Животное вело разведку в Баренцевом море

По мнению Запада, военные РФ используют не только авиацию и средства РЭБ, чтобы досаждать "безобидным норвежцам", но и, оказывается, боевых белух.

Норвежские рыбаки из деревни Инга поймали белуху, которая шпионила у их баркасов. Как рассказал телекомпании NRK Джоар Хестен, зубатый кит плавал между рыболовными баркасами и пытался стянуть с них веревки. Млекопитающее оказалось ручным, на его спине рыбаки заметили жгут, к которому можно было бы прикрепить камеру или бомбу.

"Петербургское оборудование" – так называют лямку кита журналисты Newsweek. Изданию вторят западные эксперты, которые, разумеется, увидели в несчастном животном агента Кремля.

Например, Мартин Бью из норвежского Института морских исследований считает, что если белуха из России, есть серьезные основания полагать, что с ней поработали не ученые, а российские моряки.

С коллегой согласен профессор кафедры арктической и морской биологии в Арктическом университете Норвегии Одюн Рикардсен. По его словам, в России есть "домашние киты", некоторых из которых отпускают на волю, и они часто ищут лодки. Ученый общался на эту тему с российскими коллегами, которые заверили его, что не занимались подобными вещами и, вероятно, это дело рук военных в Мурманске.



Военные разных стран пытались использовать животных в своих целях, особенно активно работа велась во время холодной войны. Однако белухи оказались не лучшим вариантом, так как постоянно простужались, и в это смысле тюлени намного предпочтительнее.