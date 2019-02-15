Су-24 берут на мушку объекты НАТО

Скандинавия одной из первых рискует попасть под раздачу

Накануне в СМИ широко обсуждали заявление директора разведывательной службы Норвегии Мортена Хага Лунде. По его словам, Россия год назад отрепетировала нападение на американский радар "Глобус-2" в Варде, который следит за пуском российских баллистических ракет. В маневрах участвовали 11 бомбардировщиков Су-24, которые вылетели с аэродрома Мончегорск в Мурманской области.

Журнал The National Interest проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что Россия действительно отрабатывает удары по стратегическим объектам НАТО, которые будут необходимы в самом начале масштабного конфликта.

Как утверждает эксперт Норвежского оборонного научно-исследовательского института Кристиан Атланд, "атака" 14 февраля 2018 года была тщательно спланирована и имела как минимум две цели: отработать уничтожение радара и дать понять норвежским властям, что Москва будет вести боевые действия на ее территории, если Осло будет тесно сотрудничать с американцами, как это происходит сейчас. Вместе с тем, российским летчикам безразличны мирные объекты Норвегии и интересуют только военная инфраструктура и техника, которая может быть использована против РФ.

Но дело в том, что небольшой рыбацкий город Варде – это идеальное место для наблюдения за российскими военными на Кольском полуострове.

Что касается радара "Глобус-2", то он уже достаточно давно бросает тень на российско-норвежские отношения, так как он используется в интересах национальной ПРО США. Это прямое нарушение договора ПРО-72, из которого Штаты вышли в 2002 году в одностороннем порядке.

Аналогичный заход бомбардировщиков на радар был осуществлен и в прошлом году, однако меньшим количеством самолетов.

К слову, в мае 2017 года в Варде начался монтаж еще более мощного радара "Глобус-3". Поэтому заявление директора норвежской разведки имеет все основания – для России эти радары представляют серьезную угрозу.



Поэтому русские отрабатывают как бомбардировку, так и высадку спецназа в Скандинавии, чтобы взять объекты под свой контроль.

В июле прошлого года спецназовцы десантировались с Ми-8АМТШ на остров Гогланд, расположенный всего в полусотни километров от финского побережья. После приземления спецназовцы замаскировали парашюты и продвинулись вглубь острова. Учения вызвали некоторую тревогу в Финляндии.

По мере того, как США все больше превращают Скандинавию в свой северный форпост, Россия делает все, чтобы в первые дни войны уничтожить главные объекты вероятного противника.