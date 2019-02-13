Осло обвиняет Москву в опасных маневрах

Одиннадцать российских самолетов Су-24 год назад атаковали норвежский радар, расположенный рядом с городом Верде. Самолеты повернули назад прямо перед воздушным пространством Норвегии.

Об этом заявил начальник разведывательной службы страны генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде. Он уточнил, что российское "нападение" произошло 14 февраля 2018 г., сообщает Barernts Observer.

Генерал уточнил, что Су-24 взлетели с базы в Мончегорске на Кольском полуострове, и напомнил, что похожая атака, но с участием меньшего числа самолетов, произошла в марте 2017 года.

По словам Хага Лунде, активность российских военных пугает Норвегию и нет никаких сигналов, что отношения между двумя странами в 2019 г. улучшатся.

Радар Globus II, расположенный в находящемся возле российской границы городе Верде, давно является камнем преткновения в отношениях между Москвой и Осло. Официально радар нужен для наблюдения за космическими объектами, однако заодно Globus II следит за расположенными на российском Севере баллистическими ракетами.