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Норвегия обвинила Россию в сбоях работы пассажирских рейсов

Фото: pixabay.com
В Осло опять пожаловались на "подавление" сигнала GPS

Москва снова в центре скандала, связанного с глобальной навигационной системы. На сей раз норвежцы предъявили РФ срыв в полетах гражданской авиации. Якобы наша страна заглушает сигнал GPS, создавая своими действиями помехи для пассажирских рейсов. Кроме того, под угрозой срыва также оказывается работа экстренных служб иностранного государства. С таким заявлением выступил глава военной разведки Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хаг Лунде.

"Это не только новый вызов для учений, проводимых Норвегий и ее союзниками. Глушение – это также, среди прочего, угроза для гражданских воздушных перевозок, работы полиции и медицинских служб в мирное время",

цитирует его американская международная общественная радиокомпания VOA News.

Также в ежегодном докладе норвежской разведки Focus 2019 говорится об усилении хакерских атак со стороны Москвы и Пекина, передает газета Verdens Gang. Первая, не сомневается генерал-лейтенант, будет виртуально "бить" по политическим интересам и стараться спровоцировать разногласия между Европой и НАТО. РФ, не унимался он, продолжит стратегию информационных вбросов, "чтобы выставить западное сообщество и западные ценности в плохом свете".

"Они не меняют своего поведения, даже после того как время от времени бывают раскрыты", 

предупредил глава разведки.

Напомним, в ноябре прошлого года Осло обвинил нашу страну в срыве крупнейших учений НАТО. Тогда зарубежные СМИ растрезвонили, что русские "забивали" сигнал GPS в Финляндии и Норвегии, дабы нарушить движение самолетов и сбить с толку системы наведения ракет. В России нападки назвали нелепыми и указали на непрофессионализм "учеников". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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