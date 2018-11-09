Россия "кошмарит" учения НАТО в Скандинавии

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Россию обвиняют в злонамеренных действиях во время крупнейших за последние 30 лет учений НАТО Trident Juncture 2018. По данным зарубежных СМИ, русские "забивали" сигнал GPS в Финляндии и Норвегии, чтобы сбить с толку системы навигации самолетов и системы наведения ракет. Кроме того, Россия могла тестировать свои новейшие комплексы РЭБ в условиях, максимально приближенным к боевым. В маневрах Trident Juncture 2018 участвовал даже американский авианосец, а количество военных, принявших участие в учение, достигло 50 тысяч.
Как пишет Yle, еще в начале недели в Финляндии выпустили предупреждение для воздушного транспорта о возможных сбоях GPS-связи в Лапландии, а точнее от северных районов Рованиеми до норвежской границы. А также к востоку от Киттиля до российской границы.
О вмешательстве в работу GPS писал и норвежский Barents Observer 2 ноября. Примерно в это время российский противолодочный самолет пролетел на небольшой высоте над флагманом 6-го оперативного флота ВМС США – командным кораблем "Маунт Уитни". Кроме того, во время Trident Juncture российские корабли совершали маневры неподалеку от коллег из НАТО в Норвежском море, а именно – в прибрежной зоне Олесунна и Кристиансунна. И теоретически могли задействовать средства радиоэлектронной борьбы.
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