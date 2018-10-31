Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ту-160 выполняют задание над Баренцевым морем

Фото: mil.ru
С борта бомбардировщика ведется наблюдение за маневрами Запада

На патрулирование нейтральных вод в Баренцевом и Норвежском морях направлены два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Об этом сообщили в среду, 31 октября, в Минобороны РФ.

"Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания", – уточняет ведомство. Там также рассказали, что на решение поставленной задачи летчикам потребуется примерно 10 часов. После этого экипажи направятся на аэродром базирования.

По теме

В Минобороны подчеркнули, что патрулирование проходит в строгом соблюдении международного законодательства – самолеты не нарушают установленных границ.

Между тем в среду в Норвегии началась активная часть военных учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018"). Эти маневры являются крупнейшими со времени окончания холодной войны.

Ту-160 – самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, напоминает "Царьград". За уникальную форму крыла его прозвали "белым лебедем". При этом в западной прессе его называют не иначе как "кошмар НАТО", поскольку он рассчитан на поражение цели внутри плотно закрытого воздушного пространства ракетами большой дальности и не имеет аналогов. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Киски дерутся: "сцепившихся" Медведеву и Загитову показали на видео

Над фигуристками поиздевалась соперница

Инвесторы "Северного потока-2" испугались санкций США

Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей