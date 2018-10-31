С борта бомбардировщика ведется наблюдение за маневрами Запада

На патрулирование нейтральных вод в Баренцевом и Норвежском морях направлены два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Об этом сообщили в среду, 31 октября, в Минобороны РФ.

"Самолеты вышли в заданный район для выполнения полетного задания", – уточняет ведомство. Там также рассказали, что на решение поставленной задачи летчикам потребуется примерно 10 часов. После этого экипажи направятся на аэродром базирования.

В Минобороны подчеркнули, что патрулирование проходит в строгом соблюдении международного законодательства – самолеты не нарушают установленных границ.

Между тем в среду в Норвегии началась активная часть военных учений НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец 2018"). Эти маневры являются крупнейшими со времени окончания холодной войны.

Ту-160 – самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, напоминает "Царьград". За уникальную форму крыла его прозвали "белым лебедем". При этом в западной прессе его называют не иначе как "кошмар НАТО", поскольку он рассчитан на поражение цели внутри плотно закрытого воздушного пространства ракетами большой дальности и не имеет аналогов.