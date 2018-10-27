Никто из участников альянса в действительности не видит угрозы со стороны России

Тренировочные манеры НАТО в Норвегии вызывают вопрос: зачем они нужны, если Москва не собирается на них нападать? Сомнения возникли у немецкого журналиста Кристофа Шильца, который увидел в рядах членов блока серьезные разногласия по поводу политики в отношении РФ.



В статье для издания Die Welt Шильц отметил, что военной угрозы от России всерьез ждут разве что Польша и Прибалтика, тогда как остальные не видят ровным счетом никаких признаков готовящегося нападения. С другой стороны, большинство членов альянса все-таки опасаются "гибридной войны", которая включает в себя кибератаки, государственную пропаганду и провокации. В этом случае все равно остается неясным цель масштабных учений.

"Ну и зачем тогда все это баловство в Норвегии с участием 50 тысяч солдат и 10 тысяч единиц техники", – поинтересовался журналист.

Он отметил, что этими маневрами НАТО сама себя загоняет в угол при возникновении реальной угрозы. Ведь в случае экстренной необходимости у альянса не получится быстро перебросить свои войска.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в Норвегии 25 октября начались широко анонсируемые учения Trident Juncture ("Единый трезубец"), в ходе которых военные отработают как оборонительные, так и наступательные действия, которые практически неизбежны во время крупного конфликта.

В учениях задействованы более 50 тысяч военнослужащих альянса из 29 стран и 10 тыс. единиц техники, включая 250 самолетов и вертолетов и 65 кораблей. Присоединятся и представители ВС Швеции, Финляндии и Украины.